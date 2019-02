Söldner Marcus

Directeur d'International Warranty Solutions

01/01/2019

Parcours professionnel :

Marcus Söldner, nommé au 1er janvier 2019 à la tête de CarGarantie, a également pris à cette date la direction de International Warranty Solutions (IWS), co-entreprise entre CarGarantie et Car Care Plan, également. Il prend ainsi la suite d'Alex Berger, qui a intégré le conseil de surveillance de CarGarantie.

Marcus Söldner, nouveau directeur général de CarGarantie, est membre de la direction générale de l’entreprise depuis deux ans et demi. Jusqu’en décembre 2018, il était responsable des marchés d‘Europe de l’Ouest, d’Europe de l’Est et d’Asie ainsi que des départements business development et marketing. Avant son entrée en fonction chez CarGarantie, il a occupé différents postes de direction internationale dans le secteur automobile, notamment chez Allianz, BMW Group et Nissan. Il a rejoint CarGarantie en 2016 après avoir dirigé les activités internationales de garantie pour Nissan en tant que de directeur général de Nissan Global Reinsurance, Ltd.