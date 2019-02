Anibal Aparicio

directeur du développement

04/02/2019

Parcours professionnel :

Anibal Aparicio est le nouveau directeur du développement de Parcours. Fondée en 1989, la société est l'un des acteurs référents du marché de la LLD avec une flotte de 65 000 véhicules et 16 agences réparties sur tout le territoire. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Anibal Aparicio aura pour mission de développer l'activité location moyenne durée, la vente et la location de véhicules d'occasion auprès des particuliers, et enfin les nouveaux services en propre ou en marque blanche sur le segment des VL et des VUL. Fort de 17 ans d’expérience dans le secteur de la location courte durée chez Hertz France, Anibal Aparicio a également travaillé 4 ans chez un spécialiste de la gestion et de la vente de véhicules d’occasion. En 2009, il rejoint Iveco France pour prendre la direction générale de la filiale de distribution UVIF puis évolue au poste de directeur des ventes grands comptes à partir de 2013.