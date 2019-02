Marcus Söldner

PDG

05/02/2019

Parcours professionnel :

Directeur général en charge des marchés d'Europe de l'ouest, de l'est et d'Asie de CarGarantie depuis deux ans et demi, Marcus Söldner est promu président-directeur général de la société. Avant son arrivée , il a occupé différents postes de direction internationale dans le secteur automobile, notamment chez Allianz, BMW Group et Nissan. Il a rejoint CarGarantie en 2016 après avoir dirigé les activités internationales de garantie pour Nissan en tant que de directeur général de Nissan Global Reinsurance, Ltd. Marcus Söldner prend la suite d’Axel Berger, qui a intégré le conseil de surveillance de CarGarantie.