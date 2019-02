Colin Maddocks

vice-président en charge des ventes et des finances des régions Europe et Amérique du Nord

04/02/2019

Parcours professionnel :

Précédemment directeur financier de Mazda Motor Europe depuis 2015, Colin Maddocks devient vice-président en charge des ventes et des finances des régions Europe et Amérique du Nord de Mazda. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il reporte à Jeff Guyton, PDG de Mazda Motor Europe et à Masahiro Moro, président de Mazda Motor Amérique du Nord. Colin Maddocks évolue dans les rangs de la marque nippone depuis 2005, année où il est nommé responsable du développement de Mazda Motor Europe. Un an plus tard, il devient directeur du développement réseau. En 2008, il se voit confier la direction des services financiers.