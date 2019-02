Virginie de Pierrepont

présidente

15/02/2019

Parcours professionnel :

Après avoir succédé à Jacques Bruneel à la présidence de l'Association Nationale pour la Formation Automobile (ANFA) en mai 2017, Virginie de Pierrepont quitte l'organisation. Elle vient en effet d'être élue à la tête du Groupement National pour la Formation Automobile (GNFA) en remplacement de Jean-Claude Pouillet. Ce dernier devrait assumer de nouvelles responsabilités au sein du futur OPCO (organisme de compétences) Mobilités. Ingénieur de formation, Virginie de Pierrepont (47 ans) est associée depuis 2005 dans un groupe de distribution automobile (Peugeot, Volkswagen) basé en Haute-Marne. Largement investie au CNPA, où elle est toujours vice-présidente de la branche des concessionnaires VP, elle est aussi très au fait des sujets formation de par son mandat au sein du GCAP (Groupement des Concessionnaires Automobiles Peugeot) et son mandat précédent à la présidence de l’ANFA. Au sein du GNFA, les autres membres du conseil d’administration restent inchangés depuis leur renouvellement le 14 novembre dernier à l’exception de Denis Bernier, nouvel administrateur. Le conseil d'administration du GNFA est ainsi composé de chefs d’entreprise de toutes tailles, de DRH et de directeurs, membres du comité de direction de grands groupes de distribution automobile. Cette nouvelle nomination au GNFA - organisme de formation employant 450 personnes sur tout le territoire, ayant formé plus de 60 000 personnes et qui a généré un chiffre d’affaires d'environ de 60 millions d'euros en 2018 - intervient dans un contexte de changements profonds : réforme de la formation professionnelle issue de la loi « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » du 5 septembre 2018 et évolutions sensibles des métiers de la Branche des Services de l’automobile.