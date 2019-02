Gianluca Croci

directeur

11/02/2019

Parcours professionnel :

Gianluca Croci est le nouveau directeur de Lectra France et reporte à Fabio Canali, directeur Europe du Sud et Afrique du Nord de la société spécialisée dans la fourniture de machines et logiciels de gestion de la découpe de textile pour l'automobile et d'autres secteurs. Gianluca Croci possède plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie de la mode. Il débute sa carrière en 1998 dans la chaîne de grands magasins La Rinascente avant de rejoindre en 2002 le groupe Giorgio Armani, dont il dirige les filiales belge et française de 2006 à 2015. Gianluca Croci exerce par la suite des fonctions de direction pour de grands noms de la mode et du luxe, tels que Roberto Cavalli et Marcolin, puis de directeur commercial et marketing de Technogym France, concepteur d’équipements de sport.