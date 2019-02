Yves de Bailliencourt

directeur des systèmes d'information

14/02/2019

Parcours professionnel :

Yves de Bailliencourt est le nouveau directeur des systèmes d'information de l'enseigne Euromaster en remplacement de Jacques Paul qui rejoint de son côté Michelin. Diplômé de l’ESSIGE (école supérieure des systèmes d’information et gestion d’entreprises) et titulaire d'un master en administration des affaires de l’université de Picardie Jules Verne, Yves de Bailliencourt a débuté sa carrière comme consultant chez Cap Gemini. Il a ensuite occupé différents postes de direction dans de grands groupes internationaux tels que Kraft Foods, Reckitt Bensicker, Daman Group et Sodexo.