Gilles Mabire

directeur de la BU VUL et du service après-vente

11/02/2019

Parcours professionnel :

Directeur général de Continental France depuis l'an dernier, Gilles Mabire est promu directeur de la business unit VUL et du service après-vente du groupe allemand. Il succède à Michael Ruf et reporte désormais à Nikolai Setzer, membre du comité exécutif en charge de la division pneumatiques. Ingénieur en électronique (ESME Sudria Paris, promotion 1995), Gilles Mabire a débuté sa carrière dans les rangs du groupe Robert Bosch France, en tant qu'ingénieur projet. En 2000, il rejoint Siemens VDO Automotive SAS, en Allemagne, pour prendre le poste de responsable de comptes groupe motopropulseur. Trois ans plus tard, il intègre l'unité Body & Security et devient responsable projet-système pour un grand constructeur européen. En 2006, il rejoint Siemens VDO France, à Rambouillet (78), qui deviendra en 2009 Continental, pour diriger la BU Infotainment & Connectivity pour un grand groupe tricolore. Entre 2013 et 2018, il assure la vice-présidence européenne de cette même unité.