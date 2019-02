Thierry Tanfin

directeur général

13/02/2019

Parcours professionnel :

Alors que le groupe fête cette année ses 20 ans d'existence, Audi Bauer, premier distributeur exclusif de la marque Audi, annonce la promotion de Thierry Tanfin au poste de directeur général. Il reporte directement au président Daniel Urcun. Âgé de 48 ans, Thierry Tanfin a débuté sa carrière en 1996 dans un cabinet d’audit comptable. Après avoir évolué dans un groupe pharmaceutique entre 1998 et 2003, il se consacre ensuite à sa passion et rejoint le monde de l'automobile. Il se voit confier la direction financière puis la responsabilité de plusieurs sites de Jaguar Franco Britannic Automobiles en Ile-de-France. Il rejoint en 2007 Audi Bauer Paris pour diriger deux sites du groupe, celui de Saint-Ouen et celui de Paris Saint-Honoré. Pour rappel, Audi Bauer représente six concessions, 200 collaborateurs et a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 102 millions d’euros.