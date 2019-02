David Paques

directeur marketing et communication

25/02/2019

Parcours professionnel :

David Paques, jusqu'ici responsable des relations presse d'Infiniti, dirige désormais les activités marketing et communication pour la France et le Benelux. Après une carrière de journaliste débutée chez Ouest France en 2002, puis huit années passées au sein de la rédaction du Journal de l'Automobile en charge de la distribution, David Paques a rejoint Chevrolet France, en 2012, en tant qu'attaché de presse, avant d'évoluer chez Ford France, entre 2014 et 2017.