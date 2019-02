Christian Senger

membre du directoire en charge des activités numériques

25/02/2019

Parcours professionnel :

Christian Senger (44 ans) devient membre du directoire de la marque Volkswagen Véhicules Particuliers en charge de la nouvelle division "Digital Car & Services", à compter du 1er mars 2019. Il est également nommé directeur de la division "Digital Car & Services" pour le Groupe. Christian Senger assumera ainsi la responsabilité globale de la coordination et de la conception des activités numériques du Groupe Volkswagen, y compris les logiciels. Jusque-là, ce dernier dirigeait la division ligne de produits Electro-mobilité de la marque Volkswagen, dont il a assuré la mise en place. Il a également joué un rôle clé dans l’offensive électrique de la marque. Il était notamment responsable de la plateforme MEB (la plate-forme modulaire électrique) et des véhicules de la famille ID. Avant de rejoindre Volkswagen en 2016, ce diplômé en génie mécanique a occupé plusieurs postes de cadre supérieur, notamment dans le domaine des systèmes et des technologies chez Continental Automotive GmbH, et dans les domaines des nouveaux concepts de véhicules et véhicules spéciaux, de la gestion de l’énergie et de l’ingénierie des concepts de véhicules chez BMW AG.