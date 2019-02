Olivier Bourges

membre du directoire

25/02/2019

Parcours professionnel :

Lors de sa réunion du lundi 25 février 2019, le conseil de surveillance du groupe PSA a décidé de nommer Olivier Bourges en qualité de membre du directoire, à compter du 1er mars 2019 et ce jusqu'au 2 avril 2021. Il apportera au directoire son expertise financière et opérationnelle ainsi que son expérience de gouvernance du groupe. Diplômé de Science Po et l'ENA, Olivier Bourges a débuté sa carrière au ministère de l’Economie et des Finances, puis à la direction du Trésor. En 2000, il rejoint le secteur privé et devient directeur des relations financières du groupe Renault. Suivront d'autres postes à responsabilités au sein de la marque au losange mais aussi chez Nissan. Entre 2009 et 2013, Olivier Bourges évolue dans les rangs de l’APE (l'Agence des Participations de l'État) en qualité de directeur général adjoint. Il rejoint le groupe PSA en 2014 afin de remplir les fonctions de secrétaire général, jusqu’à fin 2017, puis devient directeur des programmes et de la stratégie en remplacement de Patrice Lucas.