Axel Andorff

vice-président exécutif en charge de la R&D

04/03/2019

Parcours professionnel :

Axel Andorff devient vice-président exécutif de Seat en charge du département recherche et développement en remplacement de Matthias Rabe, promu quant à lui à la tête du département des opérations et du développement technique de la marque Volkswagen. Axel Andorff reporte désormais à Luca de Meo, président de la marque espagnol, et intègre le comité exécutif. Âgé de 46 ans, ce diplômé en ingénierie mécanique et en économie de l'université de Kaiserslautern (Allemagne) a passé toute sa carrière dans le groupe Daimler chez qui il est entré en 2000. Jusqu'en février dernier, il était responsable de l'architecture des véhicules électriques et compacts pour les concepts de Mercedes-Benz, poste qu’il a occupé au cours des cinq dernières années. Auparavant, il a occupé divers postes dans les domaines de la R&D et des achats de Mercedes-Benz. Il a notamment été responsable de la première génération des modèles GLA, CLA et CLA Shooting Brake.