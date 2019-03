Sabrina Nicolas

responsable du département sport, lifestyle et influenceurs

04/03/2019

Parcours professionnel :

Sabrina Nicolas est nommée responsable du département sport, lifestyle et influenceurs d'Audi France en remplacement de Déborah Barbe. Titulaire d'un master en marketing et management de l'industrie du luxe de l'ISC Paris, Sabrina Nicolas évolue dans le secteur automobile depuis 2008. Webmaster pour Saab puis pour Maserati, elle a ensuite assuré le déploiement des sites e-commerce et des plateformes digitales de Citroën. Elle a rejoint Audi France en 2013 en tant que responsable marketing digital.