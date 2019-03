Etienne Hermite

président du directoire

11/03/2019

Parcours professionnel :

Etienne Hermite (42 ans) succède à Christophe Sapet au poste de président du directoire de Navya. Après des débuts dans la branche digitale de Vivendi Universal, en qualité de responsable de développement, ce dernier a évolué au sein de Boston Consulting Group, de 2004 à 2006, avant de rejoindre le groupe Fnac avec la charge de développer de nouveaux modèles économiques digitaux. Un monde qu'il quitte en 2008 pour entrer pleinement dans celui de la mobilité. D'abord dans les rangs d'Avis Europe. Etienne Hermite y prend la direction de la stratégie et du développement pour la France, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. En 2014, Avis Budget Group lui confie le lancement et le développement de Zipcar, la société de services d’autopartage dans le giron de l'entreprise depuis 2011, en France, en Belgique et en Autriche. A partir de 2017, Etienne Hermite a apporté son expertise à plusieurs start-up européennes et internationales évoluant dans le monde de la mobilité. Il opère notamment le lancement de Mobike, la société chinoise proposant des offres de vélo en libre-service, en France avant d’y être nommé directeur général France. En tant que président du directoire, Etienne Hermite travaillera en étroite collaboration avec Charles Beigbeder, le président du conseil de surveillance de Navya.