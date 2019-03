François Denis

directeur

14/03/2019

Parcours professionnel :

François Denis (52 ans) est le nouveau directeur d'Ubeeqo France en remplacement d'Emmanuel Nedelec, quant à lui promu à la direction du développement international du spécialiste de l'autopartage. Filiale de Europcar Mobility Group, Ubeeqo compte plus de 2 500 voitures déployées dans 11 villes et 7 pays européens. Titulaire d'un M.B.A. option finance obtenu à l'université de Pennsylvanie (Etats-Unis) après un cursus à l'École Supérieure de Commerce de Poitiers, François Denis a débuté sa carrière en Allemagne. En 1994, il se voit confier la responsabilité des ventes internationales chez Europ Assistance puis chez Europcar International. En 2002, il rejoint Sixt en tant que directeur général. En 2009, il intègre le groupe Wolters Kluwer Transport Services et prend la direction générale de Teleroute France puis la direction commerciale internationale. François Denis était dernièrement directeur général de Masternaut France.