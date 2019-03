Albéric Chopelin

directeur commerce et clients

15/04/2019

Parcours professionnel :

Albéric Chopelin est nommé directeur commerce et clients d'Europcar Mobility Group, à compter du 15 avril 2019. Il intègre à ce titre le directoire du loueur. Par le passé, ce diplômé de l'EM Lyon et de HEC Paris a multiplié les expériences de management en markeing et ventes dans de grands groupes comme dans des PME. Il a notamment occupé différents postes à responsabilité dans l'industrie automobile et dans le secteur de la distribution chez BMW, Ford, mais aussi au Comité national des conseillers du commerce extérieur de la France ainsi que dans le groupe HBR. Albéric Chopelin a rejoint le groupe PSA en 2009 en tant que vice-président et directeur général de Peugeot Slovénie puis Peugeot Pays-Bas, avant d'être promu en 2011 sénior vice-président. Il occupait le poste de sénior vice-président en charge des ventes et du marketing de PSA depuis début 2018 et était, à ce titre, responsable de toutes les marques commerciales du groupe (Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Opel, Vauxhall et Free2Move). Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il reporte à Caroline Parot, présidente du directoire, et siègera au sein du directoire aux côtés de Fabrizio Ruggiero, directeur des BU, et Olivier Baldassari, directeur des pays et des opérations.