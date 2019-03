Nathalie Poujol

directeur de la communication

25/03/2019

Parcours professionnel :

Nathalie Poujol (43 ans) devient directrice de la communication du groupe Euromaster. Elle possède une solide expérience dans la communication B2B et B2C acquise en France et dans des environnements internationaux. Nathalie Poujol a débuté sa carrière en 1999 comme consultante pour l’agence de communication et de relations publiques I&E Consultants, ce qui lui a permis de travailler avec des clients comme IBM, France Telecom (Orange) et PagesJaunes (Solocal). En 2011, elle rejoint le groupe Europcar en tant que responsable de la communication externe avant de devenir directrice de la communication en 2013. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, elle reporte à Thierry Miremont, directeur général du groupe, et intègre le comité exécutif.