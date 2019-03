Nathanaëlle Heinrich

directrice

01/04/2019

Parcours professionnel :

Nathanaëlle Heinrich (36 ans) est la nouvelle directrice du département BMW Motorrad France, à compter du 1er avril 2019. Cette diplômée de l'EM Strasbourg et de l'université de Mannheim (Allemagne) prend la relève de Frédéric Sik, nommé de son côté à la tête de la région Europe (hors Allemagne) de BMW Motorrad, et reporte à Vincent Salimon, président du directoire de BMW Group France. Nathanaëlle Heinrich est entrée dans le groupe allemand en 2005 en devenant assistante chef de produit au siège de Munich. Un an plus tard, elle rejoint BMW Group France comme spécialiste marketing au sein du département Motorrad puis multiplie les postes à responsabilité en tant que déléguée régionale et responsable grands compte de BMW-Mini, chef du service ventes de BMW Motorrad et dernièrement directrice régionale pour la moitié nord de la France.