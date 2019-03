Yann Brillat-Savarin

vice-président exécutif en charge de la stratégie

26/03/2019

Parcours professionnel :

Yann Brillat-Savarin (39 ans) est nommé vice-président exécutif en charge de la stratégie de Faurecia. Une nomination effective à compter du 1er avril 2019 et qui fait suite au départ à la retraite d'Hervé Guyot. Ce diplômé des Mines Paris Tech et de Sciences Po Paris a débuté sa carrière en 2004 chez Michelin où il a occupé plusieurs fonctions opérationnelles avant de rejoindre en 2010 le bureau parisien du Boston Consulting Group en tant que consultant en stratégie. En 2014, il rejoint le groupe Rousselet en qualité de directeur des opérations. Depuis 2018, Yann Brillat-Savarin évoluait chez Faurecia au poste de vice-président en charge du marketing et de la stratégie. Agé de 39 ans, Yann Brillat-Savarin est diplômé des Mines Paris Tech et de Sciences Po Paris.