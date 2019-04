Stefen May

président

01/04/2019

Parcours professionnel :

Stefen May prend la tête de Continental Automotive France en remplacement de Gilles Mabire. Âgé de 55 ans, ce fidèle (il évolue dans le groupe depuis 1991) a auparavant occupé diverses fonctions en contrôle de gestion, comptabilité, logistique et service clients, achats, projets et qualité fournisseurs, à la fois en France, en Allemagne, en République Tchèque et au Portugal. Le nouveau patron assurait dernièrement la direction générale de Continental France avec la responsabilité des fonctions support.