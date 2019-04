Delphine Coma

directrice de la communication

01/04/2019

Parcours professionnel :

Depuis le 1er avril 2019, Delphine Coma est la nouvelle directrice de la communication de la marque aux chevrons et reporte à Arnaud Belloni, directeur marketing et communication. Âgée de 32 ans, cette dernière est titulaire d'un master en management interculturel de l'Isit Paris. Elle a débuté sa carrière en 2009 au sein du groupe PSA, en tant que chef de produit en VIE (volontariat international en entreprise), dans les rangs de Citroën Suède. Elle rejoint ensuite la direction marketing et communication de la marque et y occupe différents postes. Elle est ainsi successivement chef de marché prix produit de 2010 à 2013, chef de projets lancements et enfin responsable lancements et advanced marketing depuis 2016. Delphine Coma succède à Estelle Rouvrais qui occupait ce poste depuis avril 2014 et qui rejoint l'équipe de Xavier Chéreau, le directeur des ressources humaines et de la transformation du groupe PSA.