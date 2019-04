Josef Kaban

directeur du design

01/04/2019

Parcours professionnel :

Josef Kaban est nommé directeur du design de Rolls-Royce Motor Cars. Il était dernièrement chef du design de BMW, poste qui revient désormais à Domagoj Dukec, et succède à Giles Taylor qui a quitté BMW Group en juin 2018 pour rejoindre FAW. Agé de 46 ans, Jozef Kabaň est diplômé de l’Académie des beaux-arts et du design Bratislava (Slovaquie) et du Royal College of Art de Londres (Royaume-Uni). Il a débuté sa carrière en 1999 en tant qu'assistant designer extérieur au sein du groupe Volkswagen. En 2003, il rejoint le département du style d'Audi et contribue également au design extérieur des modèles Lupo de Volkswagen, Arosa de Seat, Veyron de Bugatti. Il a ensuite été nommé chef du design extérieur d'Audi (2007) puis de Skoda (2008), poste qu'il occupe jusqu'en 2017 et son arrivée chez BMW.