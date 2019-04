Reynal Castel

directeur

02/04/2019

Parcours professionnel :

Reynal Castel (43 ans) est le nouveau directeur de Gemy VO, filiale de reconditionnement industriel de véhicules d’occasion du groupe de distribution éponyme. Elle a été fondée en 2003 par Pascal Gérard. Les voitures traitées par celle-ci sont destinées à des professionnels de l’automobile : concessionnaires, loueurs, agents de marque, marchands et réparateurs indépendants. A partir de ce mois-ci, Gemy VO sera dirigée par Reynal Castel. Ce diplômé en génie mécanique de l'IUT de Nantes et de l'Ecole Centrale de Nantes travaille dans le secteur industriel depuis plus de 20 ans. Il a exercé pendant 10 années chez Bosch Braking Systems (systèmes de freinage), à Angers (49), et 11 années chez Manitou Group, spécialiste de la manutention, à Ancenis (44). Reynal Castel succède à François Guérin, à la tête de cette entité depuis 2015, qui est appelé à prendre des fonctions plus larges au sein du groupe.