Philippe Vautier

directeur des marques Fiat et Abarth

01/04/2019

Parcours professionnel :

Philippe Vautier a débuté sa carrière chez Fiat France en tant que conseiller réseau, puis responsable marketing opérationnel à la direction régionale de Bordeaux avant d'être nommé en 2002 responsable des actions commerciales pour le réseau Fiat VP-Lancia. Après un passage chez Mitsubishi Motors et Honda Motor Europe, Philippe Vautier revient chez Fiat, puis Abarth à des postes commerciaux et marketing. Précédemment, il occupait le poste directeur commercial Fiat et Abarth. Philippe Vautier est âgé de 44 ans.