Stéphane Labous

directeur des marques Alfa Romeo et Jeep

01/04/2019

Parcours professionnel :

A 51 ans, Stéphane Labous a débuté sa carrière chez Chrysler, d'abord chez Sonauto, en 1991, puis intègre Chrysler France en 1996. Promu directeur marketing et communication des marchés internationaux du groupe Chrysler, et basé aux USA, Stéphane Labous est rappelé en France pour créer la société Chrysler France en 2007. En 2010, lors de l'intégration des marques Chrysler, Jeep et Dodge au sein de Fiat France, suite à l’alliance entre Fiat Group et Chrysler Group, Stéphane Labous restructure le réseau et revient fin 2015 en tant que brand marketing communication pour l'ensemble des marques de FCA France. Il devient directeur des marques Alfa Romeo et Jeep en remplacement de Guillaume Defoulounoux qui rejoint FCA Capital.