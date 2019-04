Arnaud Ledun

directeur du développement des réseaux de garages et de carrosserie

15/04/2019

Parcours professionnel :

Directeur du marketing puis du développement de Profil Plus depuis dix ans, Arnaud Ledun rejoint les équipes d'Alliance Automotive. Sous la responsabilité de Vincent Congnet, directeur des réseaux France, il est nommé directeur du développement des réseaux de garages et de carrosserie. Son périmètre comprend les réseaux Groupauto (Top Garage, Top Carrosserie, Garage Premier), Precisium (Precisium Garage, Precisium Carrosserie, Garage & Co) et Partner's (Mon Garage, Mon Carrossier). Trois groupements et huit enseignes qui rassemblent plus de 2 200 points de vente dans l'Hexagone. Avant de faire carrière dans l'après-vente, Arnaud Ledun a évolué de 2000 à 2008 chez le constructeur Man, notamment en tant que responsable marketing et communication.