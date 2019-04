Daniel Berreby

directeur commercial pièces et services

15/04/2019

Parcours professionnel :

Quatorze ans après son entrée chez Delphi, Daniel Berreby (39 ans) rejoint Bosch France en tant que directeur commercial pièces et services. Il succède à ce poste à Denis Regard, désormais directeur commercial de l'activité rechange automobile de Bosch Afrique du Nord, et reporte à Thierry Leblanc, directeur général de la division rechange pour la France et le Benelux. Diplômé de l'ESCE, Daniel Berreby a fait ses armes chez Automotor France puis Hotbray, deux spécialistes de l'exportation de pièces de rechange, avant de rejoindre en 2004 Delphi. Il y a assuré de nombreuses missions, tant en France qu'à l'international, et pilotait depuis deux ans l'activité après-vente pour la France et le Benelux au sein de Delphi Auto Parts.