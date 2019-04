Nicolas Morel

directeur de la qualité et de l'ingénierie

29/04/2019

Parcours professionnel :

Nicolas Morel est le nouveau directeur de la qualité et de l'ingénierie du groupe PSA, à compter du 2 mai 2019, en remplacement de Gilles Le Borgne qui quitte le constructeur pour raisons personnelles. Il était dernièrement directeur des projets véhicules et vie série. Par le passé, il a exercé des fonctions importantes dans différents domaines de l’ingénierie véhicule en Europe et en Chine.