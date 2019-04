Olivier Blanquet

directeur grands marchés et opérations commerciales

29/04/2019

Parcours professionnel :

Olivier Blanquet, directeur des ventes grands comptes depuis 2014 et également directeur des opérations commerciales depuis 2018, vient d’être promu directeur grands marchés et opérations commerciales d'ALD Automotive France. Cet ancien de Ford Lease a ainsi en charge le développement des activités LLD et fleet management auprès des clients grands marchés d’ALD. Il reporte à Guillaume Moreau, le directeur général adjoint en charge du commerce.