José Munoz

directeur général des opérations

29/04/2019

Parcours professionnel :

José Munoz, 53 ans, rejoint Hyundai Motor Company en qualité de directeur général des opérations. Le constructeur coréen recrute une pointure du monde de l’automobile qui a effectué l’essentiel de sa carrière au sein de Nissan. Il cumulait dernièrement les postes de directeur de la performance de Nissan Motor Corporation et président du conseil de Nissan Chine. Il a quitté ses fonctions en début d’année suite à l’affaire Carlos Ghosn. Celui qui a débuté son parcours professionnel en tant que concessionnaire Citroën supervise, dans ses nouvelles fonctions, les stratégies opérationnelles globales de Hyundai ainsi que leur mise en œuvre avec un objectif : améliorer les performances globales de la marque dans le monde. Il est également responsable de l’ensemble du marché américain en tant que président de Hyundai Motor North America et responsable de Hyundai Motor Americas (zones Amérique centrale et Amérique du Sud). Basé à Fountain Valley, en Californie, José Munoz reporte directement à Wonhee Lee, le président de Hyundai Motor Company.