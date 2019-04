Jérémy de Brabant

directeur général des opérations

29/04/2019

Parcours professionnel :

Jérémy de Brabant est nommé directeur général des opérations BtoB de Parts Holding Europe. Un poste nouvellement créé. Son périmètre est plutôt large puisqu’il couvre, pour la France, les activités de distribution, de réparation, de réseaux pour les véhicules légers, les activités de distribution et de réparation poids-lourds, la centrale d’achats, la logistique, Cora, ACR et Mondial Pare-Brise. A l’international, il aura également la charge de Doyen, Geevers et Autodis Italia. En revanche, il n'aura pas la responsabilité de l'activité BtoC de PHE, c'est à dire d'Oscaro. De nationalité franco-canadienne, Jeremy de Brabant, 55 ans, dispose d’une expérience confirmée du métier de distributeur, ayant travaillé plus de 10 années chez Rexel dans des fonctions stratégiques et opérationnelles. Il a notamment été le dirigeant du fournisseur de matériel électrique en Grande-Bretagne ainsi qu’au Benelux et en Europe du Nord. Il a également dirigé Rexel Inc aux États-Unis dont l’activité représente plus de 2 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Jeremy de Brabant est également familier avec l’univers automobile pour avoir exercé des responsabilités opérationnelles au sein de CFAO Automotive. Avant de rejoindre Parts Holding Europe, il était directeur général délégué de CIS (Catering International Services), groupe coté en bourse.