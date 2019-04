Jan Löning

directeur général

29/04/2019

Parcours professionnel :

Parts Holding Europe (PHE) annonce l’arrivée de Jan Löning comme directeur général d’Oscaro. Il rapporte à Stéphane Antiglio, Président de PHE. Âgé de 55 ans, Jan Löning est diplômé de HEC et possède la double nationalité française et allemande. Il a débuté sa carrière au sein du cabinet de conseil en stratégie Oliver Wyman puis a rejoint le groupe Kering (ex PPR) dans lequel il a développé la start-up MobilePlanet, à Los Angeles (Etats-Unis), avant de devenir président de Fnac.com. Il a ensuite été président de Avis Budget Group France et, plus récemment, directeur général d’Europcar en Allemagne (550 M€ de chiffre d’affaires et 1400 salariés).