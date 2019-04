Christian Koeper

directeur opérationnel

29/04/2019

Parcours professionnel :

Christian Koeper est le nouveau directeur opérationnel du spécialiste du e-commerce Saitow AG qui détient notamment la plateforme Tyre24. Âgé de 47 ans, Christian Koeper a étudié l'administration des affaires en Allemagne et a obtenu un MBA aux États-Unis. Sa première expérience professionnelle dans l'environnement online il a débuté chez Citibank et Bertelsmann Group. Il a ensuite occupé le poste de coordinateur d‘e-commerce au sein de la société automobile Mubea, où il était responsable du développement du domaine "pièces et accessoires pour véhicules" sur eBay. Avant de rejoindre Saitow, Christian Koeper était directeur général de Fastlane Automotive GmbH et directeur général du groupe japonais Misumi, à Francfort.