Antoine Lieutaud

directeur général

08/05/2019

Parcours professionnel :

Kapten annonce la nomination d’Antoine Lieutaud au poste de directeur général France. Il reporte à Yan Hascoet, PDG du spécialiste des VTC autrefois dénommé Chauffeur Privé. Antoine Lieutaud est âgé de 28 ans et est diplômé de l’IESEG. Il a débuté sa carrière en 2012 aux opérations chez Groupon. En 2015, il rejoint Chauffeur Privé comme responsable des opérations avant de prendre en 2018 la fonction de directeur relation clients et chauffeurs trois ans plus tard.