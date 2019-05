Chamsy Najid

directeur automotive aftermarket

08/05/2019

Parcours professionnel :

Chamsy Najid est nommée au poste de directrice automotive aftermarket d’Izmo France, fournisseur de solutions digitales, spécialisé dans l’automobile. Dotée d’un DEA droit des affaires et d'un master en sciences de l’EDHEC Business School, Chamsy Najid a débuté sa carrière chez Ford Motor Company, en 2004, pour développer le réseau de distribution. En 2005, elle intègre le groupe PSA en tant que responsable relation client et devient par la suite chef de zone pièces & services. En 2012, elle met son expertise au service d’Ipone, spécialiste français des huiles de moto. Directrice commerciale export pendant 5 ans, elle a créé et structuré le département. Aujourd’hui, la marque française est présente sur les 5 continents et compte 63 importateurs étrangers. Chamsy Najid a rejoint Izmo France en 2018 afin d’accompagner le déploiement du projet Distrigo Boost lancé pour le groupe PSA.