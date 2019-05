Lionel de Septenville

directeur marketing & commercial

08/05/2019

Parcours professionnel :

Depuis le 1er avril, Lionel de Septenville occupe la fonction de directeur marketing & commercial pour la division CVT de Continental. Il remplace à ce poste Véronique Giraud. Âgé de 46 ans, Lionel de Septenville est diplômé d’une école supérieure de commerce. Il entre chez Continental à Compiègne en 1998 en tant que coordinateur planning et pricing Europe du Sud puis occupe le poste de chargé de clientèle et responsable grands comptes nouvelle distribution. Il part ensuite pour Hanovre afin d’assurer la coordination du pricing tourisme, camionnette et 4x4 pour l’Europe. De 2005 à 2010, il revient en France, à Compiègne, pour assurer la direction du département marketing PLT et prend ensuite la direction du réseau Eurotyre jusqu’en mars 2019. Dans ses nouvelles fonctions, Lionel de Septenville a pour mission la mise en œuvre de la stratégie marketing et la direction des ventes des produits et services Continental dédiés au marché français du poids lourd, de l’industrie et de l’agricole. Il reporte à Raf Claes, directeur général de Continental France.