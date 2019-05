Wayne Bruce

directeur de la communication

01/05/2019

Parcours professionnel :

Wayne Bruce se voit confier la direction de la communication mondiale de Bentley. Il succède à Andrew Roberts et reporte à Adrian Hallmark, PDG de la marque. Wayne Bruce a débuté sa carrière dans le monde de la presse (Carweek Magazine) avant de rejoindre Volkswagen Group en 1995 en tant que responsable produit de la marque au Royaume-Uni. Cinq ans plus tard, il est nommé directeur des relations presse de Seat puis directeur de la communication de Nissan (2001), toujours au Royaume-Uni. En 2007, il prend en charge la direction de la communication d'Infiniti Europe. En 2012, il rejoint McLaren Automotive en tant que responsable des relations presse puis, très rapidement, directeur de la communication et des relations publiques.