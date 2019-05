Grégoire Chové

01/07/2019

Parcours professionnel :

Grégoire Chové est le nouvel homme fort d’Arval en Europe. Le directeur général de la filiale italienne, une fonction qu’il occupe depuis 2012, sera promu à compter du 1er juillet 2019 au poste de directeur général Europe de la filiale de BNP Paribas. Il sera directement responsable de quatre pays clés de l’entreprise, à savoir la France (319 946 véhicules fin 2018), l’Espagne (121 937), le Royaume-Uni (168 887) et l’Italie (199 270). Il aura notamment pour objectif de renforcer leur développement et les synergies. Son successeur à la tête d’Arval Italie se nomme Stefan Majtan (48 ans). D’origine slovaque, il a rejoint le groupe en 2003 en développant ou en créant certaines succursales en Europe centrale. Depuis 2011, il était responsable de la région Europe centrale, un périmètre englobant l’Autriche, la République tchèque, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie et la Suisse.