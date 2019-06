Didier Gambart

vice-président ventes, marketing et expérience client

01/07/2019

Parcours professionnel :

Après deux ans et demi à la tête de Toyota France, Didier Gambart est promu à l'échelon européen. A compter du 1er juillet 2019, il va prendre la direction de Bruxelles pour devenir vice-président sales, marketing et customer expérience de Toyota Motor Europe. A cette même date, Frank Marotte, actuellement directeur du produit Toyota Europe, va prendre la tête de Toyota France. Diplômé l’École Centrale Paris, Frank Marotte a passé 20 ans chez PSA. Il a occupé plusieurs fonctions commerciales chez Peugeot, en France, Russie et Afrique du Sud, avant de rejoindre la direction du produit du groupe français, comme responsable des projets véhicules haut de gamme. En 2013, il entre chez Toyota Europe au poste de directeur planification produit avant de devenir, en janvier 2017, directeur du produit. Il a ainsi contribué au renouvellement de nombreux succès actuels comme le C-HR, la Corolla ou le RAV4.