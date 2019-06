Laurent Hamard

directeur commercial

08/07/2019

Parcours professionnel :

A partir du 8 juillet 2019, Hyundai Motor France aura un nouveau directeur commercial. En effet, Christophe Duchatelle, en poste depuis août 2014, a "souhaité relever de nouveaux défis" selon le communiqué de la marque qui ajoute : "Hyundai Motor France remercie chaleureusement Christophe Duchatelle pour la qualité du travail qu’il a réalisé depuis son arrivée. En l’espace de 5 ans, sous son impulsion, la marque a progressé pour atteindre pour la première fois le volume de plus de 35 000 immatriculations fin 2018." Son successeur sera Laurent Hamard. Diplômé de l’I.S.G. (Institut Supérieur de Gestion), il possède plus de vingt-cinq ans d’expérience dans le secteur automobile. Il débute sa carrière chez Renault Crédit International en tant qu’attaché commercial grands comptes. En 1988, il entre chez Honda France où il a occupé successivement les fonctions de chef de région commercial, responsable marketing communication puis chef des ventes France, avant de devenir directeur commercial et marketing chez Mazda France en 2006 puis directeur des opérations en 2011. Il quitte Mazda en 2017 pour prendre la direction des opérations de Parot Automotive Centre-Île de France. Laurent Hamard reportera à Lionel French Keogh, directeur général de Hyundai Motor France.