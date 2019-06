Frédéric Bouvier

directeur

24/06/2019

Parcours professionnel :

Nexus Auto France a trouvé son nouveau capitaine. Frédéric Bouvier est ainsi nommé directeur du réseau de réparateurs. Il succède à Claudie Cahart, promue en avril dernier à la tête du groupement ID Rechange, lui-même propriétaire de la licence Nexus Auto pour l'Hexagone. Agé de 50 ans, Frédéric Bouvier a réalisé l’essentiel de sa carrière dans la distribution et la réparation automobiles, notamment dans la formation et la distribution de produits de carrosserie. Il a également été responsable d’un centre Euromaster durant 4 ans. Depuis 2016, il était en charge du suivi des adhérents et des apporteurs d’affaires pour l’Est de la France au sein du réseau de carrossiers Autoneo, enseigne du groupe Centaure.