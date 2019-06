Eugenio Franzetti

directeur de la communication

24/06/2019

Parcours professionnel :

A compter du 1er juillet 2019, Eugenio Franzetti devient le nouveau directeur de la communication de Peugeot. Son périmètre comprend la gestion de la communication produit, les relations presse, les évènements et l’influence, incluant les réseaux sociaux, la communication interne et les partenariats. Il reporte à Thierry Lonziano, directeur marketing et communication de la marque au lion. Titulaire d’une licence en sociologie et d’un master en communication, Eugenio Franzetti a rejoint le Groupe PSA en 2001. Il a exercé différentes fonctions au sein des marques Peugeot et Citroën dans les métiers du marketing, de la communication et de l’évènementiel. Après une expérience de deux ans comme directeur de la planification stratégique dans une agence de communication, il devient directeur de la communication, de l'événementiel et du sport automobile chez Peugeot Italie en 2011, avant d’exercer ces mêmes fonctions pour l’ensemble du Groupe PSA dans la Botte. Depuis 2016, il était directeur des ventes de Citroën Italie. Eugenio Franzetti succède à Valérie Ponce qui se voit confier de nouvelles fonctions, qui n'ont toutefois pas été précisées, au sein de la marque Peugeot.