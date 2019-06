Silja Pieh

directrice de la stratégie

28/06/2019

Parcours professionnel :

A compter du 1er août 2019, Volkswagen VU se réorganise. Silja Pieh est ainsi nommée directrice de la stratégie de la marque en remplacement de Lars Krause qui se concentrera désormais sur la gestion des projets et synergies futurs entre Volkswagen Véhicules Utilitaires et Ford. Diplômée en administration des entreprises et en géographie économique de l’Université Regensburg (Allemagne), Silja Pieh a débuté sa carrière en 2001 au sein du groupe Robert Bosch. Il a notamment assumé la direction marketing de l'équipementier. Entre 2012 et 2017, elle a ensuite été responsable de différents projets d’innovation et de stratégie chez Audi AG, parmi lesquels figurent la stratégie et le développement de la conduite pilotée et connectée, ainsi que le projet stratégique « Conduite autonome » du groupe. Toujours chez Audi, elle a également été à l'initiative de la création d'une entreprise dédiée au développement de logiciels pour la conduite autonome en milieu urbain. Au moment de la création d’Autonomous Intelligent Driving GmbH (AID), Silja Pieh a été nommée directrice financière et cheffe de produit de la nouvelle entité.