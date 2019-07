José Blanco

Directeur général de la division

01/07/2019

Parcours professionnel :

L'application du plan stratégique Shift 2023 chez Europcar Mobility Group a des effets sur l'organigramme. José Blanco devient directeur général de la division "Low cost" du groupe de location. Depuis le début de l'année 2019, il en était le directeur général adjoint. Dans le même temps, il pilotera l’extension de l’empreinte géographique de Goldcar et InterRent, en développant les marques dans des pays où les offres de cette branche ont le plus de potentiel au regard de la clientèle. Ce projet sera réalisé de manière synergique, à travers des initiatives visant à optimiser les coûts au-delà des synergies déjà identifiées.

Il succède à Juan Carlos Azcona, qui continuera à soutenir Europcar Mobility Group dans l’expansion de ses offres à destination de la clientèle Loisirs, à travers les géographies et les marques. Dans ce cadre, il reportera directement à Fabrizio Ruggiero. Avant cela, José Blanco était le directeur des ventes et du marketing chez Europcar au Royaume-Uni, une fonction qu'il avait précédemment assuré en Espagne. Fin connaisseur du secteur des loisirs et du tourisme, grâce à ses vingt ans d'expérience, il a exercé des fonctions de ventes et de marketing au sein de sociétés telles que Portaventura Park and Resort, Grandvalira Ski et Pullmantur Cruises (Royal Caribbean Group).

Outre la division "Low cost", José Blanco pilotera une nouvelle démarche, visant à promouvoir le NPS (Net Promoter Score) en tant que valeur centrale, afin d’optimiser le service client, tout en poursuivant la mise en œuvre du plan d’action sur la transparence et les façons de travailler, dans le respect de l’ADN d’Europcar Mobility Group.

(Crédit photo : Claire Lise Havet)