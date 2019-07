Jorge Diez

directeur de Mitsubishi Motors Europe Design

04/07/2019

Parcours professionnel :

Mitsubishi Motors Corporation (MMC) annonce l'arrivée de Jorge Diez dans ses rangs. Ce dernier est nommé directeur de Mitsubishi Motors Europe Design (MMED), et sera basé en Allemagne à proximité de Francfort, mais aussi vice-président de Mitsubishi Motors R&D Europe (MRDE). Diplômé du Royal College of Art de Londres, Jorge Diez évoluait depuis 18 ans au sein du groupe Volkswagen. Entre 2001 et 2011, il multiplie les expériences au design extérieur d'Audi, Seat puis Volkswagen avant d'être nommé directeur du design extérieur de Seat et directeur du service automobile chez Audi Konzept Design Munich. C'est notamment à lui que l'on doit la conception des Seat Leon, Audi A7 et Audi TT.