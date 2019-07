Richard Middleton

vice-président en charge du développement du commerce mondial

22/07/2019

Parcours professionnel :

L’alliance Element-Arval se renforce avec l’arrivée dans ses rangs de Richard Middleton en qualité de vice-président en charge du développement du commerce mondial. Un poste clé pour assurer la prise en charge et la coordination des comptes multinationaux gérés par Arval en Europe et par les équipes commerciales d’Element. Richard Middleton opère sous la responsabilité d’Alessandro Pigazzi, le directeur du business office d’Arval International en charge de la gestion de l’alliance Element-Arval pour le compte de la filiale de BNP Paribas. Arval et Element Fleet Management sont les membres fondateurs de cette alliance mondiale créée en 1996. Elle cumule aujourd’hui une flotte de plus de trois millions de véhicules répartis dans 50 pays. Arval opère dans 29 pays, essentiellement en Europe, et gère un parc avoisinant 1,2 million de véhicules. De son côté, Element Fleet Management est présent aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Australie et en Nouvelle-Zélande et revendique une flotte de plus d’un million de véhicules.