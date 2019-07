Sabry Chihi

directeur général

22/07/2019

Parcours professionnel :

Sabry Chihi est nommé directeur général de Fraikin France. Détenteur d’un BTS en force de vente, commerce et management, Sabry Chihi débute sa carrière en tant que commercial chez ISS A/S avant de diriger une agence Manpower Group pendant 5 ans. Après un passage chez Elior Group au poste de responsable de secteur, il intègre Fraikin en 2007 en tant que directeur d’agence. Pendant 12 ans, il gravit les échelons et devient chef des ventes régional fidélisation et développement clients en 2012, puis directeur opérationnel de zone en 2015, avant d’être nommé directeur général de Fraikin France en juin 2019.