Carla De Geysseleer

directrice financière

23/07/2019

Parcours professionnel :

Carla De Geysseleer est la nouvelle directrice financière de Volvo Cars en remplacement de Hans Oscarsson qui quittera l’entreprise le 1er août 2019 pour assumer de nouvelles fonctions au sein de Geely Group. De nationalité belge et âgée de 51 ans, Carla De Geyseleer rejoint Volvo Cars après avoir travaillé pour la Société Générale de Surveillance (SGS), une société suisse cotée en bourse spécialisée dans la vérification, l’inspection et la certification, au sein de laquelle elle occupait le poste de CFO depuis 2014. Elle prendra ses fonctions au sein du constructeur suédois le 1er octobre. Avant d’intégrer SGS, Carla De Geyseleer a été CFO de l’entreprise de télécommunication Vodafone Libertel aux Pays-Bas et a travaillé pendant 15 ans pour le géant de la logistique DHL Express, où elle a gravi les échelons à divers postes opérationnels et administratifs dans plusieurs pays. Elle avait débuté sa carrière en tant qu’auditrice au sein du cabinet EY Belgium.