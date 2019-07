Oliver Zipse

président du conseil d'administration

22/07/2019

Parcours professionnel :

BMW Group tient son nouveau patron. En effet, après l'annonce d'Harald Krüger, le 5 juillet 2019, de ne pas briguer un second mandat, le conseil de surveillance du groupe a choisi un nouveau patron. Il s'agit d'Oliver Zipse. Entré chez BMW en 1991 comme stagiaire, il est devenu membre du directoire en 2015 où il était jusqu'à présent responsable de la production après avoir notamment été directeur de l'usine d'Oxford ou encore vice-président planning et stratégie du groupe. Il prendra officiellement les commandes de l'entreprise le 16 août 2019 après le départ d'Harald Krüger la veille, le 15 août. Une date trouvée d'un commun accord entre l'ex-président du directoire et le groupe car son mandat courrait jusqu'au 30 avril 2020.